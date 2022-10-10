Жовтень, 10 в 19:48

У Києві супермаркети працюють частково через перебої з електропостачанням після масованого ракетного обстрілу.

– Магазини Novus відкриті і працюють там, де ми маємо можливість обслуговувати клієнтів. На жаль, перелік функціонуючих маркетів змінюється щохвилини через нестабільність електропостачання. На даний момент немає можливості надати точний перелік магазинів, що працюють, – повідомляється на Facebook-сторінці мережі Novus.

За даними Сільпо, зараз працює 85% супермаркетів мережі. Через знеструмлення закрито магазини у Львові та Харкові.

– Під час тривоги або відключення світла закриватимемо супермаркети. У той же час спробуємо продовжувати працювати в тих магазинах, які розташовані в підвальних приміщеннях. Усі магазини, в яких є інтернет, продовжують приймати оплати картками. Однак ситуація зі зв’язком дуже нестабільна, – йдеться у повідомленні мережі.

У звичайному режимі продовжують роботу й супермаркети Фора, закриваючи лише магазини без електропостачання.

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Згідно з повідомленням Varus, магазини мережі також продовжують роботу там, де це можливо. Працює й доставка онлайн-замовлень із супермаркету.

Водночас супермаркети Ашан у Києві у понеділок, 10 жовтня, закриті. У мережі наголошують, що у супермаркетах достатній запас усіх продуктів та товарів першої необхідності.