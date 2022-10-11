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Факты / Україна / Общество

Из российского плена удалось освободить 32 защитника Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
звільнені з полону

Во вторник, 11 октября, из российского плена удалось освободить 32 украинских защитника, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести. У каждого пленника своя история. Есть такие, что разрывают изнутри, — написал он.

Ермак отметил, что погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине. Он работал детским тренером по футболу в клубе Динамо (Львов).

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– Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт пошел добровольцем. Также сегодня мы освободили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери, – рассказал он.

На данный момент все освобожденные военнослужащие проходят медицинский осмотр, вскоре они увидят своих родных.

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Фото: Андрей Ермак

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