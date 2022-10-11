Жовтень, 11 в 18:42

У вівторок, 11 жовтня, з російського полону вдалося звільнити 32 українських захисника, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. У кожного полоненого своя історія. Є такі, що “розривають” зсередини, – написав він.

Єрмак зазначив, що загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні. Він працював дитячим тренером з футболу у клубі Динамо (Львів).

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– Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем. Також сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки, – розповів він.

Наразі усі звільнені військовослужбовці проходять медичний огляд, згодом вони побачать своїх рідних.

Фото: Андрій Єрмак