Октябрь, 12 в 19:01

Получили платежку за газ с нулевым потреблением или наоборот — с лишними кубометрами, хотя вовремя передаете актуальные показания счетчика?

Не вы одни: украинцы массово жалуются на неправильные цифры в квитанциях и игнорирование облгазами реальных объемов потребления голубого топлива.

Как следствие потребителям формируют долги. Почему так происходит и как исправить ложные показания счетчика – читайте в материале Фактов ICTV.

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Кому передавать показания счетчика

Рынок газа в Украине работает следующим образом: топливо потребителям продают газоснабжающие компании, а доставляют его – газораспределительные (операторы газораспределительных сетей, в народе – облгазы).

Первым мы платим за объемы потребленного газа, а вторым – за его доставку (распределение). Облгазы отвечают за трубы, счетчики, и соответственно, передачу показаний.

То есть передавать показания следует именно облгазам, а не газоснабжающим компаниям. Делать это стоит ежемесячно с 1 по 5 число.

Показания можно передать по телефону, через личный кабинет на сайте 104.ua чат-боты в Viber или Telegram, мобильное приложение или с помощью СМС. В сообщении необходимо указать номер лицевого счета (10 цифр) и показания счетчика.

Если же потребитель не передал показания до 5 числа, облгаз самостоятельно сформирует потребленный объем на основе планового месячного объема потребления.

Далее эти приблизительные данные попадают к поставщику газа, и соответственно, в платежку.

— Поставщик газа не видит показателей счетчика, которые передает потребитель, а получает от облгаза только цифру использованного объема газа за соответствующий месяц. На основании этого объема поставщик и начисляет оплату за газ, — объясняет консультантка информационно-консультационного центра ГазПравда Наталья Каминская.

Показания принимают

Несмотря на наличие различных инструментов передачи показаний, украинцы массово жалуются на игнорирование актуальных цифр их счетчиков.

Всплеск жалоб от потребителей на неточные показания в платежках, в частности, фиксируют центр ГазПравда и газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

— Операторы газораспределительных сетей игнорируют вовремя переданные показания счетчиков клиентов уже несколько месяцев подряд. ГК Нафтогаз Украины получает обращения от клиентов по всем каналам коммуникации по этой тематике. В период с июня по сентябрь 2022 года категория Передача показаний счетчика составляет почти 14% от всех звонков, а Не согласен с начислением объемов — около 6%. Например, за сентябрь контакт-центр ГК Нафтогаз Украины обработал 702 тыс. входящих звонков, а в июле — более 1 млн звонков. То есть это массовая проблема, — отмечают в компании.

Самые распространенные жалобы — это нули, или наоборот, лишние кубометры в платежках.

Например, Алексей Ткачук с Киевщины жалуется, что несмотря на добросовестно переданные показания через личный кабинет в 104.ua, ему пришлось потратить кучу времени на общение с облгазом и посещение его офиса, фактически играя с газовиками в верю – не верю.

— Оказалось, что в течение трех месяцев переданные мной показания просто не принимали во внимание. Мол, после предыдущего простоя (с началом полномасштабного вторжения в доме несколько месяцев не пользовались газом) увеличение потребления домохозяйства для облгаза выглядело неестественным. Чтобы доказать, что я никого не обманываю и хочу честно заплатить за потребленное, я должен был фотографировать счетчик со свежим номером газеты рядом – чтобы подтвердить дату снятия показаний. В конце концов мне посоветовали сбрасывать показания через чат-бот в Viber. Теперь жду, правильно ли они передадут эти показания газоснабжающей компании. Потому что за все предыдущие месяцы там, соответственно, тоже были нули, — рассказывает Алексей.

К его удивлению, сам облгаз не был даже заинтересован в своевременной передаче и проверке показаний. Если бы мужчина не обратился с жалобами, облгаз и дальше присылал бы в платежках нули.

Остальным в счетах добавляют лишние кубы, и как следствие — долг, несмотря на то, что люди добросовестно и вовремя передают актуальные показания счетчика.

— Я ежемесячно в личном кабинете с 1 по 5 число передаю показания, своевременно – до 15 числа – плачу. И вот имею от Николаевгаза задолженность больше 4 тыс. грн, которая неизвестно откуда взялась. Разъяснений по телефону не дают, — жалуется в комментариях на Facebook-странице 104.ua Лариса.

Жанна Иванова добавляет, что ей за июль дописали лишние кубы – на почти 300 грн, а до Винницагаза не дозвониться.

О схожих проблемах с лишними кубометрами и неожиданным долгом в платежках сообщают и из многих других регионов.

В облгазах проблемы с неточным фиксированием показаний счетчиков признают.

— Систематически поступают обращения относительно некорректного принятия показаний счетчика газа АО Львовгаз. Если проанализировать общее количество обращений потребителей, то примерно ¼ составляют обращения, касающиеся учета природного газа. Процесс расчета потребленного газа в случае отсутствия показаний счетчика утвержден Кодексом газораспределительных систем. У потребителей, которые своевременно не подают показания счетчиков, расчетное определение использованного газа может быть больше или меньше фактического, — отмечает начальник регионального управления группы по обслуживанию клиентов отдела продаж Львовгаза Мария Адамик.

Почему облгазы просчитываются

Частично проблемный учет облгазы связывают с войной. Мол, много людей переехало, не пользуются газом или просто не передают данные счетчика.

В то же время, как отметили в облгазах, сбой может произойти, если просто подать показания не одним способом, а сразу несколькими!

— Чтобы показания счетчика были переданы корректно, нужно выбрать только один способ отправки показаний. Потребители, передавая показания газового счетчика, используют одновременно несколько сервисов компании. Биллинговая система тогда может некорректно отображать данные из-за задваивания и перегрузки, — объясняет коммерческий директор Киевоблгаза Ярослав Деркач.

Неправильно зафиксировать показания могут и в случае отправки неразборчивого фото или завышения показаний предыдущего месяца, добавляют в Винницагазе.

— Показания счетчиков фиксируются некорректно тогда, когда сами потребители завышают показания предыдущего месяца или добавляют неразборчивое фото, или когда потребитель неправильно указывает лицевой счет при передаче данных. Показания также не фиксируется, если потребитель подает ниже показания, нежели зафиксированные контрольные или расчетные показания счетчика, — перечисляет возможные варианты ошибок с учетом коммерческий директор АО Винницагаз Александр Толмач.

Как заставить газовиков исправиться

Если у вас возникла проблема с неправильными показаниями, не стоит стесняться обращаться в облгазы за разъяснениями и требовать сделать сверку показаний.

Кстати, сверять показания облгазы должны как минимум каждые пол года.

Сами газораспределительные компании предлагают следующий алгоритм действий в случае некорректных данных в платежках.

Первым делом советуют обратиться в ближайшее клиентское пространство 104.ua с заявлением. Но ее можно подать и онлайн. Кроме заявления, надо:

Зафиксировать показания счетчика с помощью камеры – фото должно быть четким и качественным.

Чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на вашем устройстве дата выставляется на фото автоматически, этого делать не нужно.

Полученное фото прислать на электронный адрес контакт-центра облгаза.

В теме письма следует указать Для корректировки показаний, а потом прикрепить фото счетчика и номер лицевого счета. Далее облгаз должен провести перерасчет в течение 10 дней.

Если же облгаз отказывается исправлять данные вашего счетчика, специалисты советуют жаловаться Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Потребители также могут потребовать у регулятора провести проверку облгазов на предмет соблюдения лицензионных условий.