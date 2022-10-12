Жовтень, 12 в 19:01

Отримали платіжку за газ із нульовим споживанням або навпаки – з зайвими кубометрами, хоча вчасно передаєте актуальні показання лічильника?

Не ви одні: українці масово скаржаться на неправильні цифри в квитанціях та ігнорування облгазами реальних обсягів споживання блакитного палива.

Як наслідок споживачам формують борги. Чому так відбувається і як виправити несправжні показання лічильника – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Кому передавати показання лічильника

Ринок газу в Україні працює наступним чином: саме паливо споживачам продають газопостачальні компанії, а доставляють його – газорозподільні (оператори газорозподільних мереж, у народі – облгази).

Першим ми платимо за обсяги спожитого газу, а другим – за його доставку (розподіл). Облгази відповідають за труби, лічильники, й відповідно, передачу показань.

Тобто передавати показання слід саме облгазам, а не газопостачальним компаніям. Робити це варто щомісяця з 1 по 5 число.

Показання можна передати телефоном, через особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти у Viber чи Telegram, мобільний застосунок чи з допомогою СМС. У повідомленні необхідно вказати номер особового рахунку (10 цифр) та показання лічильника.

Якщо ж споживач не передав показання до 5 числа, облгаз самостійно сформує спожитий обсяг на основі планового місячного об’єму споживання.

Далі ці приблизні дані потрапляють до постачальника газу, та відповідно – в платіжку.

– Постачальник газу не бачить показників лічильника, які передає споживач, а отримує від облгазу лише цифру використаного обсягу газу за відповідний місяць. На підставі цього об’єму постачальник і нараховує оплату за газ, – пояснює консультантка інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Наталія Камінська.

Показання на приймають

Попри наявність різноманітних інструментів передачі показань, українці масово скаржаться на ігнорування актуальних цифр їхніх лічильників.

Сплеск скарг від споживачів на неточні показання в платіжках, зокрема, фіксують центр ГазПравда і газопостачальна компанія Нафтогаз України.

– Оператори газорозподільних мереж ігнорують вчасно передані показання лічильників клієнтів вже кілька місяців поспіль. ГК Нафтогаз України отримує звернення від клієнтів по всіх каналах комунікації по цій тематиці. У період з червня по вересень 2022 року категорія Передача показань лічильника становить майже 14% від усіх дзвінків, а Не згоден з нарахуванням об’ємів – близько 6%. Наприклад, за вересень контакт-центр ГК Нафтогаз України опрацював 702 тис. вхідних дзвінків, а у липні – понад 1 млн дзвінків. Тобто це масова проблема, – наголошують у компанії.

Найпоширеніші скарги – це нулі чи, навпаки, зайві кубометри в платіжках.

Наприклад, Олексій Ткачук з Київщини скаржиться, що попри сумлінно передані показання через особистий кабінет у 104.ua йому довелося витратити купу часу на спілкування з облгазом і відвідування його офісу, фактично граючи з газовиками у вірю – не вірю.

– Виявилося, що протягом трьох місяців передані мною показання просто не брали до уваги. Мовляв, після попереднього простою (з початком повномасштабного вторгнення в будинку кілька місяців не користувалися газом) збільшення споживання домогосподарства для облгазу мало вигляд неприродний. Аби довести, що я нікого не обманюю та хочу чесно заплатити за спожите, я мав фотографувати лічильник зі свіжим номером газети поруч – аби підтвердити дату зняття показань. Зрештою мені порадили скидати показання через чат-бот у Viber. Тепер чекаю, чи правильно вони передадуть ці показання газопостачальній компанії. Бо за всі попередні місяці там, відповідно, теж були нулі, – розповідає Олексій.

На його подив, сам облгаз не був навіть зацікавлений у вчасній передачі та перевірці показань. Якби чоловік не звернувся зі скаргами, облгаз і далі присилав би в платіжках нулі.

Іншим у рахунках додають зайві куби, та як наслідок – борг, попри те, що люди сумлінно та вчасно передають актуальні показання лічильника.

– Я щомісячно в особистому кабінеті з 1 по 5 число передаю показання, своєчасно – до 15 числа – сплачую. І от маю від Миколаївгазу заборгованість понад 4 тис. грн, яка невідомо звідки взялася. Роз’яснень по телефону не дають, – скаржиться в коментарях на Facebook-сторінці 104.ua Лариса Працевита.

Жанна Іванова додає, що їй за липень доліпили зайві куби – на майже 300 грн, а до Вінницягазу не додзвонитися.

Про схожі проблеми з зайвими кубометрами та несподіваним боргом у платіжках повідомляють і з багатьох інших регіонів.

У облгазах проблеми з неточним фіксуванням показань лічильників визнають.

– Систематично надходять звернення щодо некоректного прийняття показань лічильника газу АТ Львівгаз. Якщо проаналізувати загальну кількість звернень споживачів, то приблизно ¼ становлять звернення, що стосуються обліку природного газу. Процес розрахунку спожитого газу у випадку відсутності показань лічильника затверджений Кодексом газорозподільних систем. У споживачів, які вчасно не подають показання лічильників, розрахункове визначення використаного газу може бути більше або менше фактичного, – зазначає начальниця регіонального управління групи з обслуговування клієнтів відділу продажів Львівгазу Марія Адамик.

Чому облгази прораховуються

Частково проблемний облік облгази пов’язують із війною. Мовляв, багато людей переїхало, не користуються газом чи просто не передають даних лічильника.

Водночас, як зауважили в облгазах, збій може статися, якщо просто подати показання не одним способом, а одразу декількома!

– Щоб показання лічильника були передані коректно, потрібно обрати лише один спосіб відправлення показань. Споживачі, передаючи показання газового лічильника, використовують одночасно декілька сервісів компанії. Білінгова система тоді може некоректно відображати дані через задвоювання та перенавантаження, – пояснює комерційний директор Київоблгазу Ярослав Деркач.

Неправильно зафіксувати показання можуть і в разі надсилання нерозбірливого фото або завищення показань попереднього місяця, додають у Вінницягазі.

– Показання лічильників фіксуються некоректно тоді, коли самі споживачі завищують показання попереднього місяця або додають нерозбірливе фото, або коли споживач неправильно вказує особовий рахунок при передачі даних. Показання також не фіксується, якщо споживач подає нижчі показання, аніж зафіксовані контрольні чи розрахункові показання лічильника, – перераховує можливі варіанти помилок з обліком комерційний директор АТ Вінницягаз Олександр Товмач.

Як змусити газовиків виправитися

Якщо у вас виникла проблема з неправильними показаннями, не варто соромитися звертатися до облгазів за роз’ясненнями та вимагати зробити звірку показань.

До речі, звіряти показання облгази мають як мінімум кожні пів року.

Самі газорозподільні компанії пропонують наступний алгоритм дій у випадку некоректних даних у платіжках.

Насамперед радять звернутися до найближчого клієнтського простору 104.ua із заявою. Але її можна подати й онлайн. Окрім заяви треба:

Зафіксувати показання лічильника за допомогою камери – фото має бути чітким та якісним.

Щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно.

Отримане фото надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу.

У темі листа слід вказати Для коригування показань, а потім прикріпити фото лічильника та номер особового рахунку. Далі облгаз має провести перерахунок протягом 10 днів.

Якщо ж облгаз відмовляється виправляти дані вашого лічильника, фахівці радять скаржитися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Споживачі також можуть вимагати в регулятора провести перевірку облгазів на предмет дотримання ліцензійних умов.