Во Львове полностью возобновили поставки света и воды — горсовет
Во Львове полностью возобновлена подача электроэнергии и водоснабжения после ракетных обстрелов 11 октября.
Об этом сообщает Львовский городской совет со ссылкой на Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры.
— Вчера в результате агрессии России по объектам критической инфраструктуры было ограничено электро- и водоснабжение города. Благодаря специалистам Львовоблэнерго, Укрэнерго и ГСЧС, которые помогли быстро справиться с последствиями массового удара, по состоянию на утро 12 октября, уже полностью возобновлена работа энергосистемы и водоснабжения во всем Львове, — говорится в сообщении.
Для обеспечения жителей Львова питьевой водой на дорожно-ремонтных предприятиях определили семь машин, которые в случае необходимости могут привезти емкости с водой, и 11 машин-водовозок, которые будут развозить воду на определенные локации города, отметили в горсовете.