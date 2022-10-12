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Факты / Україна / Общество

Во Львове полностью возобновили поставки света и воды — горсовет

Юля Захарченко, редактор ленты
Львів
Фото: Depositphotos

Во Львове полностью возобновлена подача электроэнергии и водоснабжения после ракетных обстрелов 11 октября.

Об этом сообщает Львовский городской совет со ссылкой на Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры.

— Вчера в результате агрессии России по объектам критической инфраструктуры было ограничено электро- и водоснабжение города. Благодаря специалистам Львовоблэнерго, Укрэнерго и ГСЧС, которые помогли быстро справиться с последствиями массового удара, по состоянию на утро 12 октября, уже полностью возобновлена ​​работа энергосистемы и водоснабжения во всем Львове, — говорится в сообщении.

Для обеспечения жителей Львова питьевой водой на дорожно-ремонтных предприятиях определили семь машин, которые в случае необходимости могут привезти емкости с водой, и 11 машин-водовозок, которые будут развозить воду на определенные локации города, отметили в горсовете.

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