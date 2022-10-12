У Львові повністю відновили постачання світла та води – міськрада

Жовтень, 12 в 12:44

У Львові повністю відновили подачу електроенергії та водопостачання після ракетних обстрілів 11 жовтня.

Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на Департамент житлового господарства та інфраструктури.

– Вчора внаслідок агресії Росії по об‘єктах критичної інфраструктури було обмежене електро- та водопостачання міста. Завдяки фахівцям Львівобленерго, Укренерго та ДСНС, які допомогли швидко впоратися з наслідками масового удару, станом на ранок 12 жовтня, вже повністю відновлено роботу енергосистеми та водопостачання у всьому Львові, – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення жителів Львова питною водою на шляхово-ремонтних підприємствах визначили сім машин, які у разі потреби можуть привезти місткості з водою, та 11 машин-водовозок, які розвозитимуть воду на визначені локації міста, зазначили у міськраді.