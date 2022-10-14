Октябрь, 13 в 22:16

В честь Дня защитников и защитниц Украины, отмечаемого 14 октября, Укрпочта выпускает первые марки в новой серии, посвященной ВСУ. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

– Завтра, в честь Дня защитников и защитниц Украины, мы выпускаем первые марки в новой серии Вооруженные силы Украины: Сухопутные войска, ВМС, ТрО, ССО, Десантно-штурмовые войска. Конечно, отдадим честь привидению Киева – Воздушным силам ВСУ, – отметил он.

В следующих выпусках будут работники Главного управления разведки, связисты, медики и другие украинские герои. Автор марок – Антон Хрупин, рассказал Смилянский.

Все марки, открытки и конверты с благотворительным компонентом можно будет купить онлайн и в отделениях Укрпочты.

Сейчас смотрят

14 октября отмечают важную дату – День защитников и защитниц Украины. Он был основан в 2014 году как День защитника Украины. А с 2015 года в этот день у граждан был дополнительный выходной день. В Украине продолжается военное положение, поэтому в пятницу будет обычный рабочий день.