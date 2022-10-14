Жовтень, 13 в 22:16

На честь Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня, Укрпошта випускає перші марки у новій серії, присвяченій ЗСУ. Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

– Завтра, на честь Дня захисників і захисниць України, ми випускаємо перші марки в новій серії Збройні сили України: Сухопутні війська, ВМС, ТрО, ССО, Десантно-штурмові війська. Звісно, віддамо честь привиду Києва – Повітряним силам ЗСУ, – зазначив він.

У наступних випусках будуть працівники Головного управління розвідки, зв’язківці, медики та інші українські герої. Автор марок – Антон Хрупін, розповів Смілянський.

Всі марки, листівки та конверти, які мають благодійний компонент, можна буде купити онлайн та у відділеннях Укрпошти.

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14 жовтня відзначають важливу дату – День захисників та захисниць України. Його заснували у 2014 році як День захисника України. А з 2015 року цього дня у громадян був додатковий вихідний день. Наразі в Україні триває воєнний стан, тому в п’ятницю буде звичайний робочий день.