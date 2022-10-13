Жовтень, 13 в 14:14

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні сформувався певний дефіцит енергопотужності.

Щоби запобігти масштабним відключенням електрики ДТЕК централізовано може вимикати світло в оселях українців.

Чи будуть вимикати світло 13 жовтня 2022 року у Києві та області – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Віялові відключення світла

У ДТЕК повідомили, що, починаючи з 11 жовтня, компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати графіки з адресами і часом відключення світла.

У компанії зазначають, що тривалість відключень не перевищуватиме 4 годин.

Компанія поділила адреси у Києві на три черги, яким почергово за необхідності будуть обмежувати постачання світла:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 00:00 ;

та ; 2 черга – з 12:00 до 16:00 ;

; 3 черга – з 16:00 до 20:00.

У ДТЕК також повідомили, якщо світло у вашому будинку відключили, наприклад, 11 жовтня – це не означає, що його будуть вимикати щодня.

– Наразі графік аварійних відключень не застосовується. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему, – зазначили у компанії.

Станом на 13 жовтня 2022 року на сайті компанії не зазначається про планове відключення на найближчі дні, а на своїй сторінці у Facebook ДТЕК повідомив, що сьогодні графік аварійних відключень не застосовується. Відповідно, вимикати світло 13 жовтня не планують.

– Сьогодні у Києві не планують запровадження графіків аварійних відключень. Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці Укренерго та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію, — зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Все ж не варто вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00 та зранку з 08:00 до 11:00.

За інформацією про планові відключення світла у Києві на області стежте на сайті ДТЕК та на офіційні сторінці у Facebook.