Віялові відключення: чи будуть вимикати світло у Києві 13 жовтня 2022 року
Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні сформувався певний дефіцит енергопотужності.
Щоби запобігти масштабним відключенням електрики ДТЕК централізовано може вимикати світло в оселях українців.
Чи будуть вимикати світло 13 жовтня 2022 року у Києві та області – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Віялові відключення світла
У ДТЕК повідомили, що, починаючи з 11 жовтня, компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати графіки з адресами і часом відключення світла.
У компанії зазначають, що тривалість відключень не перевищуватиме 4 годин.
Компанія поділила адреси у Києві на три черги, яким почергово за необхідності будуть обмежувати постачання світла:
- 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 00:00;
- 2 черга – з 12:00 до 16:00;
- 3 черга – з 16:00 до 20:00.
У ДТЕК також повідомили, якщо світло у вашому будинку відключили, наприклад, 11 жовтня – це не означає, що його будуть вимикати щодня.
– Наразі графік аварійних відключень не застосовується. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему, – зазначили у компанії.
Станом на 13 жовтня 2022 року на сайті компанії не зазначається про планове відключення на найближчі дні, а на своїй сторінці у Facebook ДТЕК повідомив, що сьогодні графік аварійних відключень не застосовується. Відповідно, вимикати світло 13 жовтня не планують.
– Сьогодні у Києві не планують запровадження графіків аварійних відключень. Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці Укренерго та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України.
А, по-друге, тому що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію, — зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
Все ж не варто вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00 та зранку з 08:00 до 11:00.
За інформацією про планові відключення світла у Києві на області стежте на сайті ДТЕК та на офіційні сторінці у Facebook.