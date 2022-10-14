Шевченко, Зеленский…Залужный: народный рейтинг украинцев всех времен

Октябрь, 14 в 10:10

Тарас Шевченко (63,9%), Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%) – их назвали величайшими украинцами всех времен во время опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 8-9 октября.

Социологи подчеркивают, что респонденты не получали никаких подсказок, а называли в общей сложности 148 человек, которых считают достойными этого рейтинга. В то же время около 8% опрошенных не смогли назвать или вспомнить ни одного выдающегося украинца.

По данным опроса, в первой десятке народного рейтинга также: Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

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Во второй десятке: Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Социологическая группа Рейтинг 8-9 октября провела опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.