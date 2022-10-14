Від Шевченка та Зеленського – до Залужного: десятка найвидатніших українців

Жовтень, 14 в 10:10

Тарас Шевченко (63,9%), Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%) – їх назвали найвидатнішими українцями усіх часів під час опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 8-9 жовтня.

Соціологи наголошують, що респонденти не отримували жодних підказок, а називали загалом 148 людей, котрих вважають достойними цього рейтингу. Водночас близько 8% опитаних не змогли назвати чи згадати жодного видатного українця.

За даними опитування, у першій десятці народного рейтингу також: Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

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У другій десятці: Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

У третій: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Соціологічна група Рейтинг 8-9 жовтня провела опитування шляхом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера 1 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.