Зеленський: Перемогою у війні Україна зможе забезпечити те, за що боролися покоління

Розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні зараз вирішальна, вважає президент Володимир Зеленський. Своєю перемогою Україна зможе забезпечити те, за що боролися попередні покоління, переконаний глава держави.

– Можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців в усіх куточках нашої країни. Вірю, що ми це зробимо, тому що весь народ став на захист держави. Мільйони людей воюють і працюють заради нашої перемоги. Наші героїчні воїни захищають Україну на всіх напрямках, як би тяжко їм не було, – наголосив президент.

На його думку, День захисників і захисниць України присвячений людям, які стають живою легендою. Зеленський зазначив, що українці завжди боролися за волю та мир.

– Потужне об’єднання сенсів, яке закладено у сьогоднішнє свято, демонструє, наскільки величною є наша українська традиція захисту рідної землі, нашої держави, і боротьби за свободу. Українці завжди боролися передусім за волю – це прослідковується в усіх поколіннях нашого народу.

Це слава тих, хто звільняє, а не поневолює. Це слава тих, хто приносить мир, а не руйнує його. Це слава тих, хто бореться за свободу так, що стає легендою ще за часів свого життя, – заявив глава держави.