Жовтень, 18 в 12:03

Кількість жертва внаслідок вчорашньої атаки дронами-камікадзе Києва зросла до п’яти.

З-під завалів зруйнованого будинку в центрі міста дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи у будинку тривають.

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Нагадаємо, вчора вранці РФ атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинуло, серед них – молода пара, яка очікувала на народження дитини. 19 осіб вдалося врятувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Кирило Тимошенко