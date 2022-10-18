З-під завалів зруйнованого будинку у Києві дістали тіло жінки – Кличко
Кількість жертва внаслідок вчорашньої атаки дронами-камікадзе Києва зросла до п’яти.
З-під завалів зруйнованого будинку в центрі міста дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи у будинку тривають.
Нагадаємо, вчора вранці РФ атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинуло, серед них – молода пара, яка очікувала на народження дитини. 19 осіб вдалося врятувати.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Кирило Тимошенко