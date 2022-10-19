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Факты / Україна / Общество

Атака длилась почти семь часов: оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранены восемь человек

Валентина Чорна, редактор ленты
Оріхів Запорізька область

В результате вражеского обстрела Орехова Запорожской области ночью 19 октября ранены восемь гражданских жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Он отметил, что российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.

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– Обстрел длился почти семь часов. Разрушены частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей, — сообщил Старух.

Кроме этого, оккупанты ракетами С-300 обстреляли город Гуляйполе. Разрушена местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Александр Старух

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