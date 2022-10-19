Атака длилась почти семь часов: оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранены восемь человек
В результате вражеского обстрела Орехова Запорожской области ночью 19 октября ранены восемь гражданских жителей.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.
Он отметил, что российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.
– Обстрел длился почти семь часов. Разрушены частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей, — сообщил Старух.
Кроме этого, оккупанты ракетами С-300 обстреляли город Гуляйполе. Разрушена местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
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Фото: Александр Старух