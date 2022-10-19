Жовтень, 19 в 12:09

Внаслідок ворожого обстрілу Оріхова Запорізької області вночі 19 жовтня поранено вісім цивільних жителів.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що російські окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. У людей поранення різного ступеня важкості, всіх госпіталізовано.

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– Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж, – повідомив Старух.

Крім цього, окупанти ракетами С-300 обстріляли місто Гуляйполе. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Старух