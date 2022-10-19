Атака тривала майже сім годин: окупанти обстріляли Запорізьку область, поранено вісім осіб
Внаслідок ворожого обстрілу Оріхова Запорізької області вночі 19 жовтня поранено вісім цивільних жителів.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
Він зазначив, що російські окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. У людей поранення різного ступеня важкості, всіх госпіталізовано.
– Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж, – повідомив Старух.
Крім цього, окупанти ракетами С-300 обстріляли місто Гуляйполе. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Олександр Старух