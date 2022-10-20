Очі, вуха та сенсори: як ефективніше збивати Shahed-136 та вберегти сили ППО

Жовтень, 20 в 16:03

Дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва стали новим видом загрози для українців та додатковим викликом для військових ЗСУ. За останніми даними, лише з 10 жовтня Росія запустила для ударів на території України понад 400 безпілотників.

Українським захисникам вдається знищувати приблизно 60% цих дронів, але інші все ж долітають до запрограмованих цілей. Наразі Україна разом з союзниками намагається знайти рішення для додаткового захисту мирних жителів та важливих об’єктів інфраструктури, по яких хоче вдарити ворог.

Відомо, що Shahed-136 летить повільно та низько, через що його важко помітити. Безпілотник має порівняно невелику боєголовку — орієнтовно 50 кг замість 450 кг, як у балістичних чи крилатих ракет. Дрон можна ліквідувати за допомогою зенітних ракет або авіації, подекуди його вдається знищити точними пострілами зі стрілецької зброї.

Зараз дивляться

– Він дешевший – лише дещиця вартості складнішої зброї та часто набагато дешевший, ніж ракета ППО. Shahed-136 можна посилати великими залпами з кількох напрямків, пригнічуючи сили ППО, – повідомляють аналітики видання The Economist.

Виходить, що силам протиповітряної оборони доводиться подекуди витрачати дороговартісні ракети для знищення Shahed-136. Попри обіцянки Заходу надати Україні більше систем ППО, їх постачають повільно та у недостатній кількості.

Дрони-камікадзе завдають безпосередніх ударів не тепловим електростанціям, а підстанціям, які постачають мережі світлом, пояснила прессекретар української енергетичної компанії ДТЕК Антоніна Антоша.

Щоб розв’язати проблему з безпілотниками іранського виробництва, потрібно покращити інтеграцію чинних сенсорів, які можуть відстежити дрони, вважає колишній командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав.

Наприклад, ракета ПЗРК Stinger здатна підбивати дрони-безпілотники, однак єдині справжні “сенсори” озброєного військового – це його очі та вуха. Якби наші захисники завчасно знали, скільки безпілотників та в якому напрямку прямують, то вони могли б знищувати ворожі повітряні цілі набагато ефективніше.