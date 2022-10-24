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Факты / Україна / Общество

В Киеве и семи областях возвращают отключения электроэнергии

Валентина Летяк, редактор ленты
В Киеве и семи областях возвращают отключения электроэнергии
Фото: Depositphotos

Укрэнерго вынуждено вводит временные контролируемые ограничения потребления электроэнергии в Киеве и еще в семи областях.

Речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В компании говорят, что эти меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы.

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– Наибольший объем ограничений будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, – уточнили в Укрэнерго.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что во всех областях, пострадавших в результате массированных ракетных ударов российской армии 22 октября, возобновили техническую возможность электроснабжения.

По его словам, со временем в Украине полностью восстановят поврежденные в результате атаки энергообъекты.

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