В Киеве и семи областях возвращают отключения электроэнергии
Укрэнерго вынуждено вводит временные контролируемые ограничения потребления электроэнергии в Киеве и еще в семи областях.
Речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
В компании говорят, что эти меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы.
– Наибольший объем ограничений будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, – уточнили в Укрэнерго.
Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что во всех областях, пострадавших в результате массированных ракетных ударов российской армии 22 октября, возобновили техническую возможность электроснабжения.
По его словам, со временем в Украине полностью восстановят поврежденные в результате атаки энергообъекты.