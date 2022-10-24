У Києві та сімох областях повертають відключення електроенергії
Укренерго вимушенио запроваджує тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві та ще сімох областях.
Йдеться зокрема про Харківську, Полтавську, Сумську, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області.
В компанії кажуть, що ці заходи необхідні для підтримки стабільної роботи енергосистеми.
– Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях, – уточнили в Укренерго.
Напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заяив, що у всіх областях, які постраждали внаслідок масованих ракетних ударів російської армії 22 жовтня, відновили технічну можливість електропостачання.
За його словами, з часом в Україні повністю відновлять пошкоджені внаслідок атаки енергооб’єкти.