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Факти / Україна / Суспільство

У Києві та сімох областях повертають відключення електроенергії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Києві та сімох областях повертають відключення електроенергії
Фото: Depositphotos

Укренерго вимушенио запроваджує тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві та ще сімох областях.

Йдеться зокрема про Харківську, Полтавську, Сумську, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області.

В компанії кажуть, що ці заходи необхідні для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

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– Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях, – уточнили в Укренерго.

Напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заяив, що у всіх областях, які постраждали внаслідок масованих ракетних ударів російської армії 22 жовтня, відновили технічну можливість електропостачання.

За його словами, з часом в Україні повністю відновлять пошкоджені внаслідок атаки енергооб’єкти.

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