Жители трех общин больше не будут получать выплаты ВПЛ: кого это касается
Жители трех территориальных общин перестанут получать государственную помощь на проживание.
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало обновленный перечень общин в районах боевых действий, в оккупации или окружении.
В частности, право на выплаты ВПЛ потеряли жители:
- Михайловской сельской территориальной общины Запорожского района Запорожской области;
- Путивльской городской территориальной общины Конотопского района Сумской области;
- Садовской сельской территориальной общины Конотопского района Сумской области.
Вместо этого выплаты ВПЛ будут получать жители Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Новониколаевской поселковой и Степненской сельской территориальных общин Запорожского района Запорожской области.
Отметим, что внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь.
Государство ежемесячно выплачивает по 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, а также 2 тыс. грн на каждое другое лицо старше 18 лет.