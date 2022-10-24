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Факты / Україна / Общество

Жители трех общин больше не будут получать выплаты ВПЛ: кого это касается

Валентина Чорна, редактор ленты
Жители трех общин больше не будут получать выплаты ВПЛ: кого это касается
Фото: Depositphotos

Жители трех территориальных общин перестанут получать государственную помощь на проживание.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало обновленный перечень общин в районах боевых действий, в оккупации или окружении.

В частности, право на выплаты ВПЛ потеряли жители:

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  • Михайловской сельской территориальной общины Запорожского района Запорожской области;
  • Путивльской городской территориальной общины Конотопского района Сумской области;
  • Садовской сельской территориальной общины Конотопского района Сумской области.

Вместо этого выплаты ВПЛ будут получать жители Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Новониколаевской поселковой и Степненской сельской территориальных общин Запорожского района Запорожской области.

Отметим, что внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь.

Государство ежемесячно выплачивает по 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, а также 2 тыс. грн на каждое другое лицо старше 18 лет.

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Источник: МинВОТ
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