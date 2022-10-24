Жовтень, 24 в 18:28

Мешканці трьох територіальних громад перестануть отримувати державну допомогу на проживання.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило оновлений перелік громад у районах бойових дій, в окупації чи оточенні.

Зокрема, право на виплати ВПО втратили жителі:

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Михайлівської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області;

Путивльської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області;

Садівської сільської територіальної громади Конотопського району Сумської області.

Натомість виплати ВПО отримуватимуть мешканці Кушугумської селищної, Матвіївської сільської, Новомиколаївської селищної та Степненської сільської територіальних громад Запорізького району Запорізької області.

Зазначимо, що внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, отримують допомогу.

Держава щомісяця виплачує по 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю, а також 2 тис. грн на кожну іншу особу старше 18 років.