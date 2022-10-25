Возможность уехать из временно оккупированных территорий почти исчерпана – Минреинтеграции

Октябрь, 25 в 16:14

Люди активно эвакуируются из временно оккупированных территорий Украины в преддверии зимы. Однако возможность выезда из ВОТ уже почти исчерпана, предупреждает Минреинтеграции.

– Темпы эвакуации в преддверии зимы остаются высокими. Ежедневно в более безопасные регионы центральной и западной Украины выезжают около тысячи граждан. В частности, идет обязательная эвакуация из Донецкой области, – говорится в сообщении.

Министерство подсчитало, что только за прошлый месяц из ОРДЛО в более безопасные регионы выехало более 5 тыс. человек, более 700 из которых – дети и более 500 – люди с инвалидностью.

Всего же оттуда эвакуировалось около 1,1 млн мирных граждан, среди которых более 131 тыс. детей и более 24 тыс. людей с инвалидностью, сказано в заявлении ведомства.

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– В течение текущего месяца не прекращалась эвакуация из временно оккупированных территорий. Хотя пока, к сожалению, она идет слишком тяжело. Возможность уехать из ВОТ почти исчерпана. Оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей, – отмечает Минреинтеграции.

Сообщается, что для этого агрессоры обустраивают различные препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и т. д.

– Как результат – почти через месяц удалось уехать только небольшому количеству людей. Столько раньше уезжало за 1-2 дня. Из Херсона эвакуировались более 1,3 тыс. человек, из Запорожской области – около 1,4 тыс. граждан. В то же время растут темпы эвакуации из освобожденных территорий, где накануне зимы пока невозможно восстановить системы жизнеобеспечения, – говорится в сообщении.

Минреинтеграции напоминает, что о желании эвакуироваться можно сообщить через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot или же на горячую линию ведомства: 15-48.