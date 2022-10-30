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Факты / Україна / Общество

С завтрашнего дня жителям прифронтовых населенных пунктов начнут выдавать дрова: как получить

Юля Захарченко, редактор ленты
С завтрашнего дня жителям прифронтовых населенных пунктов начнут выдавать дрова: как получить
Фото: Depositphotos

С завтрашнего дня, 31 октября, жители населенных пунктов, расположенных рядом с линией фронта, смогут бесплатно получить дрова для отопления собственных домов.

Согласно решению правительства, жители восьми прифронтовых областей – Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской – получат топливную древесину с доставкой на дом. На это из государственного бюджета выделили 562,5 млн грн.

Фото: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции

Заместитель министра по вопросам реинтеграции и уполномоченный по внутренне перемещенным лицам Павел Козырев в эфире информационного телемарафона Единые новости рассказал об обеспечении жителей прифронтовых территорий дровами на отопительный сезон.

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— Действительно, благодаря ВСУ, набравшим такой темп освобождения территорий, мы иногда не успеваем решать комплекс проблем, с которыми сталкиваются люди на деоккупированных территориях. Сейчас есть объективная угроза физического разрушения инфраструктуры электро-, газо- и теплоснабжения.

Процесс обеспечения дровами, как элементарным видом сохранения себя во время холодов зимой, был поддержан правительством. Мы переформатировали внутренние программы и нашли среди бюджетного финансирования 562,5 млн грн, чтобы обеспечить программу поставок дров для жителей на деоккупированных территориях.

Козырев рассказал, что Министерство реинтеграции уже проработало логистические пути, с помощью которых каждая область сможет получить дрова. Согласно плану, всего планируется доставить более 300 тыс. куб. м дров для людей, нуждающихся в обогреве зимой.

– Процесс продолжается. Безусловно, завтра дрова во все домохозяйства не попадут. Но уже сделаны шаги. Следующий шаг — надеюсь, правительство поддержит распределение средств между областями на выполнение этой программы. Мы понимаем макрологистику, то есть, условно, какая область и откуда получит основной объем дров. Это логистический вызов, не так просто и быстро более 300 тыс. куб. м дров доставить в области, – подчеркнул он.

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