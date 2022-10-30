Відзавтра жителям прифронтових населених пунктів почнуть видавати дрова: як отримати

Жовтень, 30 в 18:58

Відзавтра, 31 жовтня, жителі населених пунктів, розташованих поруч з лінією фронту, зможуть безкоштовно отримати дрова для опалення власних домівок.

Згідно з рішенням уряду, мешканці восьми прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають паливну деревину з доставкою додому. На це з державного бюджету виділили 562,5 млн грн.

Заступник міністра з питань реінтеграції та уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини розповів про забезпечення жителів прифронтових територій дровами на опалювальний сезон.

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– Дійсно, завдяки ЗСУ, які набрали такий темп звільнення територій, ми інколи не встигаємо вирішувати комплекс проблем, з якими стикаються люди на деокупованих територіях. Зараз є об’єктивна загроза фізичного руйнування інфраструктури електро-, газо- та теплопостачання. Процес забезпечення дровами як елементарним видом збереження себе під час холодів взимку був підтриманий урядом. Ми переформатували внутрішні програми та знайшли серед бюджетного фінансування 562,5 млн грн, щоб забезпечити програму постачання дров для мешканців на деокупованих територіях.

Козирєв розповів, що Міністерство реінтеграції вже опрацювало логістичні шляхи, за допомогою яких кожна область зможе отримати дрова. Згідно з планом, загалом планують доставити понад 300 тис. куб. м дров для людей, які потребуватимуть обігріву взимку.