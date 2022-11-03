Ноябрь, 03 в 11:36

В конце июня 10 млн украинских домохозяйств узнали, что с 1 мая газ им поставляет уже совсем другая компания – Нафтогаз Украины, которая является “поставщиком последней надежды”. Перевели людей автоматически, поскольку предыдущие поставщики не закупили голубое топливо.

Но из-за того, что потребителей не предупредили о переводе, многие уже успели заплатить за газ (за май) старому поставщику – кто-то сделал это самостоятельно, а кому-то даже пришел счет.

Теперь люди пытаются вернуть свои деньги. Но их заявления просто игнорируют.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получила уже сотни жалоб от людей, которые за 5 месяцев так и не смогли вернуть свои переплаты. НКРЭКУ обратилась к газсбытам с требованием вернуть переплаты.

– Они говорят: Ой у нас нехватка средств, где-то они пошли на выплату зарплаты, но уже нечем зарплату платить, будем где-то добывать, — объяснил Фактам ІСТV член НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

НКРЭКУ может оштрафовать недобросовестных поставщиков, не возвращающих переплату. И даже аннулировать лицензию. Но для этого нужно сначала прийти к ним с проверкой. Такова процедура. А это во время войны сложно. Так что пока – просто убеждают, без применения санкций.

– У нас есть коммуникация, мы их побуждаем к этим действиям, и с каждым днем случаев возвращения этих переплат больше и больше. С проверками сейчас во время военного положения также есть преграды, но мы двигаемся в этом направлении. Но пока мы общаемся как по-хорошему, так и не очень по-хорошему через регуляторную процедуру, — уточнил Валерий Тарасюк.

Санкций точно не избежать тем поставщикам, которые направили людям платежки в июне, несмотря на то, что не поставляли газ.

– Газсбыт точно знает, что у него не было газа поставить населению, он точно знает, что газ поставлял “поставщик последней надежды”. И, несмотря на это, выставил счет. Это признаки мошенничества, будем вместе с правоохранительными органами расследовать, — заявил Тарасюк.

Людям советуют обращаться и прямо в суд. Если сумма переплаты превышает судебный сбор.

Стоит отметить, что в ноябре цена газа для бытовых потребителей осталась стабильной и колеблется от 7,70 до 9,99 грн (то есть является такой же, как и в октябре).

В сентябре газоснабжающая компания Нафтогаз Украины подробно объяснила, что делать гражданам, получившим платежки за потребленный газ с некорректными показателями.