Листопад, 03 в 11:36

Наприкінці червня 10 млн українських домогосподарств дізналися, що з 1 травня газ їм постачає вже зовсім інша компанія – Нафтогаз України, яка є “постачальником останньої надії”. Перевели людей автоматично, оскільки попередні постачальники не закупили блакитне паливо.

Та через те, що споживачів не попередили про переведення, багато хто з них вже встиг заплатити за газ (за травень) старому постачальнику – хтось зробив це самостійно, а комусь навіть прийшов рахунок.

Тепер люди намагаються повернути свої гроші. Але їхні заяви просто ігнорують.

Зараз дивляться

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг отримала вже сотні скарг від людей, які за 5 місяців так і не змогли повернути свої переплати. НКРЕКП звернулася до газзбутів з вимогою повернути переплати.

– Вони кажуть: Ой у нас брак коштів, десь вони пішли на виплату зарплати, але вже немає чим зарплату платити, будемо десь добувати, – пояснив Фактам ІСТV член НКРЕКП Валерій Тарасюк.

НКРЕКП може оштрафувати недобросовісних постачальників, які не повертають переплати. І навіть анулювати ліцензію. Але для цього треба спершу прийти до них з перевіркою. Така процедура. А це під час війни складно. Тож поки – просто переконують, без застосування санкцій.

– Ми маємо комунікацію, ми їх спонукаємо до цих дій, і з кожним днем випадків повернення цих переплат більше і більше. З перевірками зараз у час воєнного стану також є перепони, але ми рухаємося в цьому напрямку. Та поки ми спілкуємося як по-хорошому, так і не дуже по-хорошому через регуляторну процедуру, – уточнив Валерій Тарасюк.

Санкцій точно не уникнути тим постачальникам, які надіслали людям платіжки у червні, попри те, що не постачали газ.

– Газзбут точно знає, що в нього не було газу поставити населенню, він точно знає, що газ постачав “постачальник останньої надії”. І, попри це, виставив рахунок. Це – ознаки шахрайства, будемо разом з правоохоронними органами розслідувати, – заявив Тарасюк.

Людям радять звертатися і одразу в суд, якщо сума переплати перевищує судові збори.

Варто зазначити, що в листопаді ціна газу для побутових споживачів залишилася стабільною й коливається від 7,70 до 9,99 грн (тобто є такою ж, як і в жовтні).

У вересні газопостачальна компанія Нафтогаз України детально пояснила, що робити громадянам, які отримали платіжки за спожитий газ із некоректними показниками.