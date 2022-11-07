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Киев и семь областей Украины: где могут экстренно выключать свет 7 ноября

Юля Захарченко, редактор ленты
Киев и семь областей Украины: где могут экстренно выключать свет 7 ноября

В компании Укрэнерго прогнозируют дефицит в энергосистеме 7 ноября. В этот день будут отключать свет потребителям в столице, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

— В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы нужно сократить потребление на 30%, — сообщили в Укрэнерго.

В сообщении говорится, что графики плановых ограничений электроснабжения начнут действовать с 06:00 утра и до конца суток.

Также могут экстренно выключать электроснабжение для избежания дефицита и недопущения перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

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— Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо графиков аварийных отключений продолжают действовать графики почасовых отключений. По этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длиться дольше заявленного, — предупредили в Укрэнерго.

Энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Специалисты привлекают резервные схемы питания, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание и провести ремонтные работы.

Однако они не всегда выдерживают нагрузку, поэтому энергетикам приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.

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