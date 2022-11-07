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Київ і сім областей України: де можуть екстрено вимикати світло 7 листопада

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Київ і сім областей України: де можуть екстрено вимикати світло 7 листопада

У компанії Укренерго прогнозують дефіцит в енергосистемі 7 листопада. У цей день відключатимуть світло споживачам у столиці, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

– У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%, – повідомили в Укренерго.

У повідомленні йдеться, що графіки планових обмежень електропостачання почнуть діяти з 06:00 ранку та до кінця доби.

Також можуть екстрено вимикати електропостачання, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

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– Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість графіків аварійних відключень продовжують діяти графіки погодинних відключень. З цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками у вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено, – попередили в Укренерго.

Енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Фахівці залучають резервні схеми живлення, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення та провести ремонтні роботи.

Проте вони не завжди витримують навантаження, тому енергетикам доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень.

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