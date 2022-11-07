В Житомире невозможно возобновить работу некоторых подстанций, нужно время — мэр

Ноябрь, 07 в 13:30

После ракетных ударов РФ в Житомире невозможно быстро возобновить работу некоторых подстанций, поскольку для изготовления оборудования требуется время.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

– Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет, – сказал он.

По его словам, в городе втрое сократили работу электротранспорта, вечернее освещение включают только на 30% – работает каждый третий фонарь.

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Кроме того, городские власти вместе с облэнерго регулируют вечерние и утренние пики, в частности, подачу воды на очистные сооружения днем ​​сокращают для уменьшения энергопотребления.

– Это никак не влияет на подачу воды в городе, – заверил Сухомлин.

Также некоторые предприятия перешли на работу в ночное время и в выходные, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

– На внеочередной сессии горсовета мы выделили средства на закупку генераторов большой мощности, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии, они смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки, – добавил мэр города.

В понедельник, 7 ноября, будут отключать свет потребителям в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.