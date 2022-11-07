У Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій, потрібен час – мер

Листопад, 07 в 13:30

Після ракетних ударів РФ у Житомирі неможливо швидко відновити роботу деяких підстанцій, оскільки для виготовлення обладнання потрібен час.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

– Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти, і дуже довго чекати на вироблення. Але Житомир живе, – сказав він.

За його словами, в місті втричі скоротили роботу електротранспорту, вечірнє освітлення вмикають тільки на 30% – працює кожен третій ліхтар.

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Окрім того, міська влада разом з обленерго регулює вечірні та ранкові піки, зокрема подачу води на очисні споруди вдень скорочують для зменшення енергоспоживання.

– Це ніяк не впливає на подачу води в місті, – запевнив Сухомлин.

Також деякі підприємства перейшли на роботу в нічний час та у вихідні, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

– На позачерговій сесії міськради ми виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії, вони зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу, – додав мер міста.

У понеділок, 7 листопада, відключатимуть світло споживачам у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.