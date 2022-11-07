Листопад, 07 в 9:45

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до зими російська армія вийде з Херсона, а президент РФ Володимир Путін заявить про так званий жест доброї волі.

Про це Іван Яковіна розповів в ефірі Радіо НВ.

На його думку, про майбутній відступ окупантів із Херсона свідчить те, що вони крадуть і вивозять культурні цінності, а також змушують місцевих жителів виїжджати.

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— Крадуть картини з картинних галерей, з музеїв вивозять експонати, пам’ятники вивозять, навіть могилу князя Потьомкіна випатрали, що ще раз доводить: вивезли спочатку мертвих, потім — живих, бо для Путіна мертві, підземні, нижчі важливіші за живих, — зауважив Яковина.

Він також вважає, що нові мобілізовані, яких відправляють на правий берег Дніпра, окупантам не допоможуть. Ці підрозділи потрібно забезпечувати, а всі переправи перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

– Чим більше людей буде в Херсоні, тим складнішим буде постачання в Херсон. А взимку буде ще важче. Якщо буде невелика крига на Дніпрі (а там вона може бути, хоч і не гарантовано), то кораблі не ходитимуть. А криголам ти туди не притягнеш, де ти його візьмеш? І возити понтонними, поромними переправами не вдасться. Словом: повністю зупиниться постачання. Можливо, тільки трубою йтиме паливо туди, — зазначає оглядач.

А ще російська армія найближчими тижнями спробує вибивати Сили оборони України зі зручних місць. А ті ділянки фронту, де важко тримати оборону, окупанти залишатимуть.

За словами Яковини, Херсон для Кремля — це валізка без ручки: нести важко, а кинути шкода.

– Із Херсона, ймовірно, будуть виведені війська, після чого Путін скаже: Я оголошую перемир’я в односторонньому порядку. Тобто Росія припиняє всі бойові дії, відбиватиметься, але сама не наступатиме. І запропонує Україні розпочати всеосяжні переговори щодо завершення конфлікту, – вважає Іван Яковіна.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Херсоні російські пропагандисти планують зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.