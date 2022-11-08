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Факты / Україна / Общество

Пока нет необходимости эвакуировать жителей Киева: Шмыгаль о запасном плане правительства

Юля Захарченко, редактор ленты
Пока нет необходимости эвакуировать жителей Киева: Шмыгаль о запасном плане правительства
Фото: Правительственный портал

Пока нет необходимости в том, чтобы объявлять об эвакуации украинцев из Киева. Однако такой шаг может быть применен в случае экстренной ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, правительство рассматривает такую ​​возможность, но такие шаги будут предприниматься только при критических условиях.

– Снова вернусь к теме эвакуации населения из Киева или другого города. Еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг, — подчеркивает премьер-министр.

Он считает, что нужно всегда иметь запасный план действий. Однако сейчас ситуация контролируемая, поэтому нет необходимости объявлять эвакуацию из неприфронтовых городов, особенно столицы Украины.

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— Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям, — отметил он.

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