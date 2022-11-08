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Факти / Україна / Суспільство

Наразі немає потреби в евакуації жителів Києва: Шмигаль про запасний план уряду

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Наразі немає потреби в евакуації жителів Києва: Шмигаль про запасний план уряду
Фото: Урядовий портал

Наразі немає потреби в тому, щоб оголошувати про евакуацію українців з Києва. Однак такий крок може бути застосований лише у разі екстреної ситуації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд розглядає таку ймовірність, але до таких кроків вдаватимуться лише за критичних умов.

– Знову повернуся до теми евакуації населення з Києва чи іншого міста. Ще раз наголошую позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок, – наголошує прем’єр-міністр.

Він вважає, що потрібно завжди мати запасний план дій. Проте наразі ситуація контрольована, тому нема потреби оголошувати евакуацію з неприфронтових міст, особливо столиці України.

Зараз дивляться

– Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій, – зазначив він.

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