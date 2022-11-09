Втеча росіян з Херсона стане для них трагічною: Самусь про заяви РФ та ситуацію в області

Листопад, 09 в 21:37

Втеча російської армії з Херсона стане доволі трагічною для найманців Кремля. Українські бійці тримають під вогневим контролем всі переправи та шляхи відходу окупантів.

Про це заявив військовий оглядач, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та озброєння Михайло Самусь. Він розповів в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини про те, чи правда, що російські війська почнуть відступати від Херсона, чи це черговий блеф росіян.

– А хто їм дасть безпечно переправитися? Ідея добра, але ми говоримо про неї ще з липня. Вони могли зібратися, коли у нас ще не було достатньо HIMARS та артилерії, не було протирадарних ракет HARM, якось намагатися виходити активніше та безпечно, наскільки це можливо під час війни. Зараз вони дотягли до того стану, коли це зробити так, як рекомендує Шойгу своїм генералам, начебто його слова щось значать зараз, що вони не вийдуть безпечно. Хто ж їм дасть безпечно виходити, якщо українська армія тримає всі переправи та шляхи відходу під вогневим контролем? Більш того, вже здійснюється постійний тиск українськими військами на всіх напрямках.

Зараз дивляться

Самусь прогнозує, що російський диктатор Володимир Путін власноруч загубить тисячі життів. На його думку, відбудеться гра в Чапаєва, проте з набагато трагічнішим кінцем.