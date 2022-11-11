ЗСУ суттєво просунулися, росіяни відійшли з першої лінії оборони: Арестович про ситуацію на Херсонщині

Листопад, 10 в 23:36

Російські загарбники втекли з першої лінії оборони на другу. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі російському блогеру Марку Фейгіну.

– Російські війська пішли з першої лінії оборони на другу лінію, яка в середньому розташована за 70 км від першої. За периметром ми все зайняли. Зараз позиції завглибшки 12-15 км від попередньої лінії зіткнення. Плацдарм суттєво скоротився, – зазначає він.

За словами Арестовича, російські війська згодом повністю втечуть з Херсонської області, оскільки бійці Збройних сил України завдають ударів по позиціях окупантів з ракетних систем залпового вогню HIMARS та артилерії.

Зараз дивляться

– Злі язики кажуть, що наші війська вже в Чорнобаївці, хоча на карті це не позначено. Не знаю, вірити чи ні, але базікають про Чорнобаївку – дуже близько до Херсона. Томина Балка – там великі іригаційні споруди, вони по них стали в лінію оборони. Снігурівка – там ми суттєво просунулися, – поділився Арестович.

На думку радника Офісу президента, ознакою невідворотного відходу російських військ з Херсону є підрив мостів окупантами.