Ноябрь, 11 в 16:05

Жители населенных пунктов Херсонской области, увидев украинских военных на своих улицах, со слезами радости на глазах встречают их и подходят обнять.

Соответствующее видео сняли сами военные.

На кадрах видно, как люди подходят, и просят разрешения обнять. Еще на одном видео видно, как девушка на скрипке играет государственный гимн Украины, а люди кричат военным: Слава Украине!

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– Пусть вас Господь защищает! – кричит женщина к нашим военным.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что ВСУ вошли в Херсон. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

Фото: скриншот с видео