Листопад, 11 в 16:05

Жителі населених пунктів Херсонщини, побачивши українських військових на своїх вулицях, зі сльозами на очах зустрічають їх і підходять обійняти.

Відповідне відео зняли самі військові.

На кадрах видно, як люди підходять і просять дозволу обійняти. Ще на одному відео видно, як дівчина на скрипці грає державний гімн України, а люди кричать військовим: Слава Україні!

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– Хай вас Господь боронить! – кричить жінка до наших військових.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що ЗСУ зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Фото: скриншот із відео