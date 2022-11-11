Хай Господь боронить: жителі Херсонщини зі сльозами щастя зустрічають воїнів ЗСУ
Жителі населених пунктів Херсонщини, побачивши українських військових на своїх вулицях, зі сльозами на очах зустрічають їх і підходять обійняти.
Відповідне відео зняли самі військові.
На кадрах видно, як люди підходять і просять дозволу обійняти. Ще на одному відео видно, як дівчина на скрипці грає державний гімн України, а люди кричать військовим: Слава Україні!
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– Хай вас Господь боронить! – кричить жінка до наших військових.
У Головному управлінні розвідки України повідомили, що ЗСУ зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
Фото: скриншот із відео