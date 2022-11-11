Ноябрь, 11 в 17:27

К журналистам телепроекта “ДНК. Свои” обратились сразу две семьи с просьбой помочь найти стареньких родителей, который остались в оккупированном Энергодаре и с которыми связь оборвалась две недели назад.

По словам детей, их мамы и папы, несмотря на слезные уговоры, категорически отказывались покидать родные дома, в строительство и обустройство которых еще в 70-х годах было вложено столько сил и любви.

А когда стало известно, что жилые кварталы Энергодара попали под мощные ракетные обстрелы, дети даже думать боялись о самом страшном. Не будучи до конца уверенными, живы ли их родители, они умоляли журналистов найти стариков и вывезти из Энергодара.

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— Эта история, на первый взгляд, безнадежна. Но это не так, когда рядом – неравнодушные люди, которые делают все возможное и невозможное, чтобы помочь украинцам вернуть своих, — рассказывает ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

О том, что удалось узнать журналистам и кому из двух семей повезет обняться с родителями в студии, узнайте уже в воскресенье, 13 ноября, в 18.50 в эфире телеканала СТБ.

Напомним, “ДНК. Свои”- проект собственного производства телеканала СТБ, который создает команда “Тайны ДНК”. Еженедельно проект будет помогать украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Если вы пропустили премьерные выпуски “ДНК. Свои” в эфире СТБ, их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на сайте.

Фото: Дмитрий Орлов