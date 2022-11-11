Листопад, 11 в 17:27

До журналістів телепроєкту ДНК. Свої звернулися відразу дві сім’ї з проханням допомогти знайти стареньких батьків, які залишилися в окупованому Енергодарі і з якими зв’язок обірвався два тижні тому.

За словами дітей, їхні мами і татусі, незважаючи на слізні вмовляння, категорично відмовлялися залишати рідні домівки, у будівництво та облаштування яких ще в 70-х роках було вкладено стільки сил і любові.

А коли стало відомо, що житлові квартали Енергодара потрапили під потужні ракетні обстріли, діти навіть думати боялися про найстрашніше. До кінця не певні, чи живі їхні батьки, вони благали журналістів знайти стареньких і вивезти з Енергодара.

Зараз дивляться

– Ця історія, на перший погляд, безнадійна. Але це не так, коли поруч – небайдужі люди, які роблять усе можливе і неможливе, щоб допомогти українцям повернути своїх, – розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

Про те, що вдалося дізнатися журналістам і кому з двох сімей пощастить обійнятися з батьками в студії, дізнайтеся вже у неділю, 13 листопада, о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ.

Нагадаємо, ДНК. Свої – проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює команда Таємниці ДНК. Щотижня проєкт допомагатиме українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв’язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними, пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски ДНК. Свої в ефірі СТБ, їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі і на сайті.

Фото: Дмитро Орлов