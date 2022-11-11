Ноябрь, 11 в 9:27

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.

Большинство беженцев оформили статус внутренне перемещенного лица, однако гарантированные государственные средства до сих пор не получили.

Когда приходят деньги для ВПЛ и какие причины задержек — читайте в материале Фактов ICTV.

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Процедура перечисления средств

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Перед тем как средства поступят на вашу карту, осуществляется три процесса:

подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;

— вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ; формирование и обработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;

— за это отвечает Минсоцполитики; выплата средств — осуществляется банком.

То есть, от вашего банка мало что зависит. Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют их своим клиентам ВПЛ.

Причины задержки выплат

Прежде всего на это влияет большое количество заявок на получение помощи. Почти полмиллиона украинцев подали заявку на социальные выплаты через Дію.

Большая их часть сейчас дорабатывается, соответственно это занимает определенное время.

Тем не менее, деньги могут вам не прийти вообще. Прежде всего из-за неправильного заполнения заявки или неверно указанных данных.

Если на этапе проверки заявки возникнет эта проблема, деньги вам могут не зачислить.

Тем не менее, Кабмин разрешил ВПЛ корректировать заявки на получение государственной помощи, если в процессе подачи заявки были допущены ошибки. Раньше такой возможности не было.

Кстати, вы также можете получить бумажный вариант справки ВПЛ, если регистрировались через приложение Дія.

Поэтому вам нужно тщательно проверить правильность заполнения заявки и просмотреть все данные. Если нашли ошибку — исправьте и ждите ближайшего зачисления выплат.