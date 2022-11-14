Коли у школах Києва розпочнуться зимові канікули та скільки триватимуть

Листопад, 14 в 14:20

Зимові канікули у школах Києві розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Проте діти відпочиватимуть цілий місяць – до 27 січня 2023 року.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку, – уточнив він.

За його словами, у разі виникнення надзвичайних ситуацій частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

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Кличко також повідомив, що навчальний рік 2022-2023 триватиме до 1 липня.