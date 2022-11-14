Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Коли у школах Києва розпочнуться зимові канікули та скільки триватимуть

Валентина Летяк, редакторка стрічки
канікули школа
Фото: Depositphotos

Зимові канікули у школах Києві розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Проте діти відпочиватимуть цілий місяць – до 27 січня 2023 року.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку, – уточнив він.

За його словами, у разі виникнення надзвичайних ситуацій частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Зараз дивляться

Кличко також повідомив, що навчальний рік 2022-2023 триватиме до 1 липня.

Читайте
10 тис. українських школярів у 14 країнах світу навчатимуть навичкам для успішного життя

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка