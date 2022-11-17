Ноябрь, 17 в 13:00

С началом полномасштабной войны на территории Украины введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Тысячи мужчин стали добровольцами или были мобилизованы на военную службу. Как происходит ротация мобилизованных в Украине 2022, узнавали Факты ICTV.

Ротация мобилизованных 2022

Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных либо неблагоприятных условиях, через определенное время.

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То есть ротация во время войны означает замену личного состава, выполняющего боевую задачу или несущего службу в сложных условиях, другими военнослужащими.

Ротация широко практикуется в условиях ведения боевых действий. Однако любая информация о порядке и периодах ротации закрыта.

Решение о ротации принимается по мобилизационным планам командованием ВСУ. Поэтому с этим вопросом военнослужащий лично имеет право обращаться непосредственно к руководству своей воинской части и командованию ВСУ.

Сроки ротации устанавливает командование Вооруженных сил Украины согласно потребностям и соответствующим задачам воинских подразделений.

Что касается мобилизованных граждан, то в случае объявления мобилизации и наступления особого периода военнослужащие, которые не задействованы в ведении боевых действий, могут быть откомандированными для временного замещения должностей в воинских частях, задействованных в ведении военных действий.

После выполнения боевых задач военнослужащие возвращаются к местам прохождения службы, с которых были направлены в командировку.

Кроме того, в Минобороны отметили, что положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденное указом президента Украины от 10 декабря 2008 года №1153/2008, определяет, что в случае объявления мобилизации и наступления особого периода замена военнослужащих, проходящих службу в местностях с установленными сроками службы, прекращается.

Таким образом, сроки ротации в особый период могут быть с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Каков максимальный срок пребывания мобилизованного на службе

Военные, которые на службе по призыву во время мобилизации, проходят военную службу до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации.

Таким образом, максимальный срок пребывания на военной службе во время военного положения — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации.