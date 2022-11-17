Листопад, 17 в 13:00

З початком повномасштабної війни на території України був введений воєнний стан та оголошена загальна мобілізація.

Тисячі чоловіків стали добровольцями або були мобілізовані на військову службу. Як відбувається ротація мобілізованих в Україні 2022, дізнавалися Факти ICTV.

Ротація мобілізованих 2022

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.

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Тобто, ротація під час війни означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців.

Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій. Проте будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію приймається за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. Тому з цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.

Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.

Що стосується мобілізованих громадян, то у випадку оголошення мобілізації та настання особливого періоду військовослужбовці, які не задіяні у веденні бойових дій, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних у веденні воєнних дій.

Після виконання бойових завдань військовослужбовці повертаються до місць проходження служби, з яких були направлені у відрядження.

Крім того, у Міноборони зазначили, що положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затверджене указом президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008, визначає, що у разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється.

Таким чином, терміни ротації в особливий період можуть бути з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

Який максимальний термін перебування мобілізованого на службі

Військові, які на службі за призовом під час мобілізації, проходять військову службу до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Таким чином, максимальний термін перебування на військовій службі під час воєнного стану – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.