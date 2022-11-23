Ноябрь, 22 в 23:57

Тотальный энергетический “апокалипсис” в Украине, то есть очень длительные отключения света, маловероятен.

Такое мнение в эфире общенационального телемарафона выразил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

Он уточнил, что российские оккупанты хотели достичь блэкаута в Украине еще в октябре, однако им это не удалось.

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– По моему мнению, энергетический апокалипсис, тотальные отключения на какие-то очень-очень длительные промежутки времени маловероятны. Потому что российские террористы рассчитывали, что уже 11-12 октября у нас наступит этот апокалипсис. Но уже сегодня 22 ноября. Да, мы где-то без света, но тотального разрушения (энергосистемы Украины, — Ред.) нет… На мой взгляд, тотальное разрушение невозможно, — подчеркнул Коваленко, комментируя возможные последствия новых ракетных атак РФ.

По его словам, у государства, власти и энергетиков есть план на различные варианты повреждений энергосистемы, в том числе и для самого сложного сценария.

Сам Коваленко выделил три возможных сценария дальнейшего развития событий:

1. Базовый: он возможен, если не будет новых обстрелов РФ и существенных повреждений электросетей. Тогда дефицит мощности генерации электроэнергии будет более равномерно распределен по стране. И отключения света не так сильно будут бить по конкретным городам и областям.

2. При новых обстрелах и повреждениях энергосистемы возможны более длительные отключения: на 4-6 часов и более.

3. Если новых ракетных атак РФ и повреждений инфраструктуры не будет, а украинская генерация электричества, недоступная с начала полномасштабной войны, вернется в энергосистему Украины, тогда отключения света сойдут на нет.

Сергей Коваленко повторил свой предыдущий прогноз, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений электричества до конца марта – начала апреля.

Комментируя состояние энергосетей по стране, гендиректор YASNO заявил, что ситуация достаточно сложная по всей Украине, и о полной стабилизации и возобновлении энергосистемы говорить еще рано. Сейчас главная задача – удержать энергосистему под контролем и не допустить полных отключений света.

Самая сложная ситуация со снабжением электричества на деоккупированных территориях Украины, а также в населенных пунктах возле линии фронта.

– Если же говорить о тыловых городах, то в первую очередь можно отметить, что пострадал Киев и область и Одесская область, – добавил Коваленко.

Как сообщил сегодня глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, после атаки РФ 15 ноября в Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.