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Факты / Україна / Общество

На станции метро Университет на месте российских деятелей появились советы от ГСЧС

Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На станции метро Университет на месте российских деятелей появились советы от ГСЧС

На станции метро Университет в Киеве появились советы по выживанию от ГСЧС вместо российских деятелей культуры.

Их разместили на боксах, которыми закрыли бюсты российским писателям Александру Пушкину, Михаилу Ломоносову, Максиму Горькому и ученому Дмитрию Менделееву.

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На наклейках есть советы, в частности, как выбраться из-под завалов и что нужно иметь в тревожном чемоданчике.

Российских литераторов и ученых скрыли еще 10 ноября по просьбе общественности и в ответ на агрессивные действия России.

На станции присутствуют только украинские деятели: Иван Франко, Тарас Шевченко, Александр Богомолец и Григорий Сковорода.

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