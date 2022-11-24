На станции метро Университет на месте российских деятелей появились советы от ГСЧС
На станции метро Университет в Киеве появились советы по выживанию от ГСЧС вместо российских деятелей культуры.
Их разместили на боксах, которыми закрыли бюсты российским писателям Александру Пушкину, Михаилу Ломоносову, Максиму Горькому и ученому Дмитрию Менделееву.
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На наклейках есть советы, в частности, как выбраться из-под завалов и что нужно иметь в тревожном чемоданчике.
Российских литераторов и ученых скрыли еще 10 ноября по просьбе общественности и в ответ на агрессивные действия России.
На станции присутствуют только украинские деятели: Иван Франко, Тарас Шевченко, Александр Богомолец и Григорий Сковорода.