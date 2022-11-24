На станції метро Університет на місці російських діячів з’явилися поради від ДСНС

Листопад, 24 в 20:38

На станції метро Університет у Києві з’явилися поради щодо виживання від ДСНС, замість російських діячів культури.

Їх розмістили на боксах, якими закрили бюсти російським письменникам Олександру Пушкіну, Михайлу Ломоносову, Максима Горького та вченому Дмитру Менделєєву.

Зараз дивляться

На наліпках є поради, зокрема, як вибратися з-під завалів та що потрібно мати у тривожній валізці.

Російських літераторів та науковців приховали ще 10 листопада на прохання громадськості і як відповідь на агресивні дії Росії.

Нині на станції присутні лише українські діячі: Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода.