ЗСУ постійно відбивають атаки РФ у напрямку Білогорівки: ситуація на Луганщині

Листопад, 27 в 17:51

У Луганській області ситуація на фронті, де відбуваються запеклі бойові дії, надзвичайно складна. Російські загарбники намагаються просунутися у напрямку деокупованої Білогорівки, проте українські воїни не дають їм такої можливості.

Окупанти здійснюють чергові атаки за принципом: обстріли та подальші наступи. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, українські бійці цілодобово відбивають атаки росіян. Запеклі бої тривають і на Харківському напрямку, зокрема, на лінії Сватове – Кремінна.

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– Маємо подбати про нормальну зимівлю людей. Вже цим займаємося. Чекаємо, коли лінія фронту посунеться хоча б на чотири десятки кілометрів. Це означатиме, що Гради (ракетні системи залпового вогню, – Ред.) людей не дістануть, – наголошує Гайдай.

Гайдай розповів, що у Білогорівці не залишилося вцілілих будинків.У Макіївці окупанти обстріляли всі оселі, в яких вже не можна проживати.

У Невському більш ніж половина приміщень повністю зруйновані, а друга частина також перебуває під обстрілами. За його словами, там живе близько 150 людей, але поки немає охочих евакуюватися.