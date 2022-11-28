Ноябрь, 28 в 8:57

Враг системно повреждает энергетические объекты инфраструктуры по всей территории Украины. Из-за постоянных отключений света, украинцы начали запасаться альтернативными источниками энергии для своих жилищ.

Самыми популярными из них являются генераторы. Установить такой источник энергии в квартире — задача не из легких.

Какими бывают генераторы для квартиры и как выбрать идеальный вариант — узнавали Факты ICTV.

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Генераторы: какие бывают

В общей сложности выделяют четыре типа генераторов:

бензиновые;

дизельные;

газовые;

комбинированные (газ + бензин).

На рынке также можно встретить инверторные генераторы. Именно они идеально подойдут для многоэтажного дома.

Инверторные имеют два подвида — классические бензиновые и газобензиновые. Для квартиры можно выбирать любой из них.

Инверторные генераторы отличаются от обычных строением, способом управления, формой выходного сигнала и мощностью. У них закрытый корпус, который защищает от пыли и влаги, кроме того, корпус поглощает звук, поэтому такие модели являются оптимальным решением для квартир.

Для квартиры следует выбирать инверторный генератор небольшой мощности. Они смогут работать до 4 часов и обеспечить работу холодильника, стиральной машины, обогревателя и зарядить необходимые устройства.

Для квартиры хватит модели мощностью от 0,7 кВт до 2 кВт, время автономной работы зависит от мощности и нагрузки. Инверторный генератор мощностью до 2 кВт сможет работать от 3 до 6 ч.

Однако стоит понимать, что такие генераторы работают на бензине, соответственно, нужно выводить газ. Если установить инверторный генератор на балкон, то вопрос отпадает. В противном случае нужно сделать отверстие в бетоне, присоединить к генератору специальный газовый рукав, чтобы выхлоп выходил из квартиры.

К главным преимуществам инверторного генератора можно отнести:

экономичность — они потребляют около 0,3-0,5 л бензина в час. Это на 40% меньше обычных моделей;

— они потребляют около 0,3-0,5 л бензина в час. Это на 40% меньше обычных моделей; высокое качество тока — инверторная технология позволяет независимо от колебаний на входе получать стабильное напряжение на выходе;

— инверторная технология позволяет независимо от колебаний на входе получать стабильное напряжение на выходе; небольшой размер и вес — бытовые модели достаточно компактны, поэтому их можно устанавливать на балконах или в хорошо вентилируемых комнатах;

— бытовые модели достаточно компактны, поэтому их можно устанавливать на балконах или в хорошо вентилируемых комнатах; мобильность — имеют ручку для транспортировки. Некоторые модели оборудованы колесиками, что делает их похожими на дорожные чемоданы. Кстати, такие устройства удобно брать в туристический поход или на природу;

— имеют ручку для транспортировки. Некоторые модели оборудованы колесиками, что делает их похожими на дорожные чемоданы. Кстати, такие устройства удобно брать в туристический поход или на природу; тихую работу — работают намного тише, чем дизельные генераторы — на уровне 58-60 дБ;

— работают намного тише, чем дизельные генераторы — на уровне 58-60 дБ; защищенность и безопасность — инверторные генераторы не боятся скачков напряжения, имеют воздушную систему охлаждения и оборудованы эффективной системой оптимизации процесса сгорания топлива.

Стоимость инверторного генератора стартует от 25 тыс. грн.

Что касается классических вариантов генераторов (бензиновый или дизельный), то для квартиры это не самый лучший вариант.

— Один из минусов таких генераторов — это довольно шумная работа. Во время использования эти приборы очень гудят, что неудобно для квартиры. Но если у вас есть возможность поставить генератор в подвале многоэтажки и подсоединить к своей квартире, шум не будет вам мешать, – отмечает консультант интернет-магазина Електро100.

Устанавливать такие генераторы в подвалах запрещено, их можно ставить только в отдельных помещениях многоквартирного дома.

Бензиновый или дизельный генератор также можно установить на улице, но такой вариант подойдет только жителям первых этажей.

Также идеальным вариантом для квартиры станут портативные зарядные станции. Их нельзя отнести к разряду генераторов, поскольку работают они иначе.

Простыми словами — это очень мощный пауэрбанк, к которому вы можете подсоединить сразу несколько гаджетов (два и более).

Зарядные электростанции способны питать устройства, когда нет электричества. Чтобы они работали в часы отключения света, их нужно заряжать. Литий-ионные аккумуляторы накапливают энергию, а затем отдают ее другим гаджетам при подключении.

Портативные зарядные станции подойдут не только для многоквартирного дома, но и для автодома или путешествий.

Несмотря на свои небольшие размеры, они обеспечивают возможность зарядки необходимых устройств – смартфонов, фотоаппаратов, беспроводных динамиков, туристических холодильников, ноутбуков, кроме того, к ним можно подсоединить лампу или Wi-Fi-роутер.

Портативное зарядные станции имеют встроенную функцию ИБП. Это означает, что в случае отключения электроэнергии ваши устройства, подключенные к станции, смогут работать непрерывно и бесперебойно.

К главным преимуществам можно отнести:

удобство в переноске — генераторы имеют ручки, поэтому их можно ставить и использовать где угодно;

длительный срок службы и высокая эффективность;

идеально подходит для домашнего использования в качестве резервного источника питания;

некоторые модели генераторов позволяют управлять ими с помощью смартфона.

Их можно устанавливать в квартирах, домах, офисах или на открытом воздухе — везде, где нет доступа к электричеству.

Стоимость портативных станций для квартиры составляет от 15 тыс. грн до 90 тыс. грн. Стоит отметить, что все зависит от мощности прибора, времени его работы и ваших потребностей.

На что обратить внимание при выборе генератора в квартиру

Мощность – рассчитайте суммарную мощность (Вт) вашего квартирного оборудования, от этого отталкивайтесь при выборе генератора. Чем выше мощность, тем дольше сможет работать генератор. Время автономной работы – обращайте внимание, сколько времени генератор сможет обеспечивать ваши электронные приборы в квартире. Количество и тип розеток или портов для подключения приборов к генератору. Принцип работы и тип топлива. Фазность — генераторы бывают одно — и трехфазными или комбинированными. Режим шума — чем меньше, тем лучше. Дополнительные функции: автоматический регулятор напряжения, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, дисплей и тому подобное.

Также стоит заранее решить, в каком месте квартиры вы будете его размещать. Не рекомендуется устанавливать генераторы в спальных комнатах или рядом с кроватью. Также стоит установить оборудование в недоступном для детей месте.