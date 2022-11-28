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Факти / Україна / Суспільство

Головна ялинка цьогоріч буде без ілюмінації, щоб зменшити навантаження на мережу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ялинка біля ВР
Фото: Верховна Рада

Головна ялинка України цьогоріч буде без ілюмінації, щоб зменшити додаткове навантаження на електромережу та не провокувати відключення світла.

Про це заявили в енергетичній компанії Yasno. У повідомленні йдеться, що цим рішенням поставлено крапку у суперечках щодо встановлення новорічної ялинки.

– Сьогодні було поставлено крапку у суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І не знаємо, як ви, але ми радіємо, що вона буде, і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній, – наголошують у компанії.

В Yasno зазначають, що завдяки цьому рішенню вдасться зменшити значне додаткове навантаження на енергомережу, тому, ймовірно, менше відключатимуть світло побутовим споживачам та загалом на території України.

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