Головна ялинка цьогоріч буде без ілюмінації, щоб зменшити навантаження на мережу

Листопад, 28 в 21:58

Головна ялинка України цьогоріч буде без ілюмінації, щоб зменшити додаткове навантаження на електромережу та не провокувати відключення світла.

Про це заявили в енергетичній компанії Yasno. У повідомленні йдеться, що цим рішенням поставлено крапку у суперечках щодо встановлення новорічної ялинки.

– Сьогодні було поставлено крапку у суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І не знаємо, як ви, але ми радіємо, що вона буде, і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній, – наголошують у компанії.

В Yasno зазначають, що завдяки цьому рішенню вдасться зменшити значне додаткове навантаження на енергомережу, тому, ймовірно, менше відключатимуть світло побутовим споживачам та загалом на території України.