В Киеве на 19 станциях метрополитена можно заряжать телефоны — список
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В Киеве на 19 станциях метрополитена обустроили точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
USB-зарядки расположены на платформах станций красной, синей и зеленой линий. Согласно плану, сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.
Где обустроили точки с USB-зарядками
- станции красной линии: Академгородок, Житомирская, Нивки, Берестейская;
- станции синей линии: Теремки, Ипподром, Выставочный центр, Васильковская, Голосеевская, Демеевская, Тараса Шевченко, Почайная, Минская, Героев Днепра;
- станции зеленой линии: Бориспольская, Харьковская, Позняки, Осокорки, Выдубичи.
Мэр Киева отмечает, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро вскоре увеличится, а информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен.
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