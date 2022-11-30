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В Киеве на 19 станциях метрополитена можно заряжать телефоны — список

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве на 19 станциях метрополитена можно заряжать телефоны — список
Фото: Depositphotos

В Киеве на 19 станциях метрополитена обустроили точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

USB-зарядки расположены на платформах станций красной, синей и зеленой линий. Согласно плану, сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.

Где обустроили точки с USB-зарядками

  • станции красной линии: Академгородок, Житомирская, Нивки, Берестейская;
  • станции синей линии: Теремки, Ипподром, Выставочный центр, Васильковская, Голосеевская, Демеевская, Тараса Шевченко, Почайная, Минская, Героев Днепра;
  • станции зеленой линии: Бориспольская, Харьковская, Позняки, Осокорки, Выдубичи.

Мэр Киева отмечает, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро вскоре увеличится, а информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен.

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